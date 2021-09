Unieuro apre al Conca d'Oro: al centro commerciale il nuovo negozio dedicato all'elettronica

Sbarcata in città nel 2019 con l’acquisizione dei cinque punti vendita ex-Pistone/Expert, l’insegna completa così la copertura del capoluogo siciliano debuttando in una location di grande valore commerciale

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, inaugurerà domani a Palermo un nuovo punto vendita diretto da 1800 metri quadrati all’interno del centro commerciale Conca d’Oro, in via Lanza di Scalea.

Sbarcata in città nel 2019 con l’acquisizione dei cinque punti vendita ex-Pistone/Expert, l’insegna completa così la copertura del capoluogo siciliano debuttando in una location di grande valore commerciale, che si integra perfettamente nel tessuto urbano e che è diventata, grazie alla sua accessibilità, parte della vita quotidiana di chi abita a Palermo e di chi risiede nelle zone limitrofe.

Lo store, fino allo scorso marzo operante a marchio Trony e successivamente travolto dalla crisi aziendale della Papino Elettrodomestici S.p.A., è stato completamente rinnovato nel layout e nella proposta commerciale e offrirà da domani il meglio della tecnologia di Unieuro e la competenza di uno staff di 24 addetti, pronti a supportare la clientela nel corso dell’esperienza di acquisto.

“Siamo soddisfatti di poter consolidare la leadership di Unieuro nell’importante area palermitana, che arriviamo così a servire con ben sei negozi diretti e due affiliati, a riprova del nostro forte interesse per il mercato siciliano. Siamo ancora più felici di contribuire a preservare l’occupazione in un settore e in un territorio che negli ultimi anni hanno attraversato momenti difficili" racconta Luigi Fusco, Chief Operations Officer di Unieuro. L’apertura del nuovo punto vendita sarà supportata da uno speciale volantino "sottocosto", con forti promozioni su un’ampia scelta di prodotti, dall’elettronica di consumo ai piccoli e grandi elettrodomestici.