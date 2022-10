Dalla Cina nel nome dell'alta moda: Hui Zhou Zhao apre il suo primo shop a Palermo

Prosegue lo sviluppo di Hui in Italia. Dopo aver inaugurato un headquarter a Milano in corso Monforte, il brand della designer-imprenditrice cinese Hui Zhou Zhao disegna il suo primo ingresso nel mercato retail, avviando un piano di investimento dedicato al Bel Paese, partendo da Palermo. Nel capoluogo siciliano il marchio apre uno shop in shop all'interno della boutique Massimo Ardizzone, in via della Libertà 12/A, riconfermando il legame stilistico e commerciale con l’Italia.

Lo spazio di circa 40 metri quadrati immerso nella grande arteria dello shopping, dove i brand del lusso e i multimarca storici della moda hanno trovato la location ideale, accoglierà le collezioni fall-winter 2022/23, con l’obiettivo di avvicinare e conquistare la consumatrice al mondo Hui. Dalle clienti locali, che raccolgono tutta la ricchezza de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa o la modernità dello scrittore Leonardo Sciascia, fino ai gusti delle new generation.

Il brand ha ritrovato in Palermo uno specchio di valori e caratteristiche affini al proprio Dna, fatto di tradizione e innovazione. Dall’attenzione alle decorazioni, alla bellezza dei ricami fino alle sete più preziose. Uno stile moderno e opulento che si mischia alle antiche usanze legate all’artigianalità e alla storia, che abbraccia lo stile barocco e i grandi palazzi aristocratici. Attraverso questo opening la società conferma al tempo stesso la volontà di posizionarsi in vetrine di lusso nella penisola, scommettendo su un format retail in partnership con imprenditori locali esperti e volto ad ampliare la brand awareness sul territorio.