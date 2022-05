Nuovi negozi al Conca d'Oro: apre Risparmio Casa per la cura delle case e della persona

Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, apre un nuovo punto vendita a Palermo, presso il Centro Commerciale Conca D’Oro. Il nuovo store si estende su una vasta area di oltre 4000 metri quadrati e rappresenta un’occasione per offrire nuove opportunità lavorative grazie all’inserimento di 35 nuove risorse. Un ulteriore traguardo per il marchio italiano che prosegue la propria strategia di crescita in Sicilia.

“Dopo l’inaugurazione dei nuovi store di Ragusa e Licata, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nella regione con un nuovo mega store a Palermo di oltre 4000 metri quadrati. Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura che ha un’importante rilevanza strategica all’interno del percorso di sviluppo immobiliare intrapreso dal Gruppo" affermano Fabio e Stefano Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa.

Il punto vendita di Risparmio Casa a Palermo propone il classico format di successo del Gruppo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente: un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 36.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualità e grande risparmio.

“L’espansione dell’insegna nel territorio siciliano rappresenta un elemento centrale per raggiungere gli importanti obiettivi del Gruppo che mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza su tutto il territorio italiano, diventando un attore sempre più di riferimento per i partner nel settore della grande distribuzione" commenta Fabio Tomassini, amministratore delegato di Risparmio Casa.