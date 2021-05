Poke House sbarca a Palermo, le bowl della California al centro commerciale Forum

Prosegue il percorso di crescita di Poke House, il brand leader del poke in Europa, con l’apertura di due nuove location nel cuore del sud della penisola: Palermo e Catania. Dopo aver conquistato i gusti di numerose città italiane ed europee - 30 insegne tra Italia, Portogallo e Spagna - Poke House sceglie la Sicilia per continuare a espandersi e portare le sue poke bowl nell’isola più grande di tutto il Mediterraneo.

A partire dal 6 maggio i palermitani, presso il Forum Palermo (via Filippo Pecoraino), potranno finalmente assaporare le infinite proposte di poke: un esotico e coloratissimo mix di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura freschissime e salse speciali, preparato per coniugare leggerezza e gusto, creatività e sperimentazione. Che siano composte in autonomia, oppure scegliendo dalle proposte dello chef, le iconiche ciotole di poke vengono preparate a vista, coinvolgendo in prima persona tutti quelli che amano mangiar sano senza rinunciare alla bontà.

“Quello siciliano è un mercato dalle forti potenzialità e al quale puntavamo da tempo. Nonostante sia un territorio dalla storica tradizione culinaria e una delle regioni dove si mangia meglio al mondo è allo stesso tempo una piazza molto dinamica e aperta ad accogliere nuove e giovani proposte gastronomiche come la nostra. Il nostro modello di business si basa infatti sulla combinazione di diverse tipologie di format: oltre a locali di prestigio in zone iconiche delle città di nostro interesse, stiamo anche investendo sempre di più in centri commerciali selezionati che riteniamo delle vere e proprie food destination in linea con lo spirito californiano che ci contraddistingue. L’obiettivo è quello di continuare a sperimentare rispondendo con reattività alla grande richiesta che caratterizza questo settore senza penalizzare la qualità dell’offerta” commenta Matteo Pichi, Co-Founder e Ad di Poke House.

Il pesce crudo a cubetti che fa da base alle poke viene selezionato quotidianamente e sfilettato all’ultimo. Lo stesso vale anche per gli altri ingredienti: la frutta e la verdura vengono scelte accuratamente da una persona dedicata che garantisce quotidianamente la freschezza dei prodotti. “Come prevede il nostro format, i green utilizzati all’interno delle nostre poke saranno rigorosamente selezionati da fornitori locali che conosciamo e di cui ci fidiamo, per mantenere inalterate le proprietà organolettiche e garantire elevati standard di qualità ai nostri clienti” - commenta Vittoria Zanetti, Co-Founder di Poke House - “Per i food lover siciliani abbiamo inoltre una novità: rendendo omaggio alle meravigliose varietà di pesce locale, abbiamo deciso di inserire nella nostra linea i pregiatissimi gamberi dell’isola che siamo certi si sposeranno perfettamente con i sapori delle nostre fresche e colorate poke bowl”.