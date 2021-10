Un nuovo Penny Market a Palermo: "La novità? Gastronomia e rosticceria calda siciliana"

Apre domani 7 ottobre a Palermo, in viale Campania 36/B, un nuovo spazio Penny Market. Lo store, che è il numero otto in città, vanta una vera e propria novità per i Penny Market a Palermo e nella regione, in quanto è il primo spazio che è ospita al proprio interno un punto caldo: gastronomia servita e rosticceria calda con le specialità siciliane sono infatti tra i servizi offerti.

Lo store, che ha una superficie di circa 700 metri quadri di area vendita e un parcheggio convenzionato per la propria clientela, è situato in una palazzina direzionale, che ospita al proprio interno uffici di enti istituzionali regionali, nonché sedi di rappresentanza di istituti bancari.

"Grande focus - si legge in una nota - sui prodotti locali nel nuovo Penny Market che impiegherà 12 dipendenti. Oltre a un assortimento circa duemila referenze tra dry e freschi, il nuovo negozio vanta una scelta selezionata anche nel settore non food. Nel nuovo Penny Market la shopping experience è all’insegna dell’italianità e del territorio. Il consumatore trova un vasto assortimento di prodotti nazionali, per una spesa volta a valorizzare - con responsabilità - le eccellenze italiane e locali in ambito food e non. La sostenibilità è tra i punti di forza del nuovo punto vendita, che adotta tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente. L’obiettivo di ottenere la massima qualità riducendo i consumi è stato perseguito installando corpi illuminanti a LED con bassi consumi energetici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto. Questa tecnologia contribuisce a risparmi annui fino a 30.000 KWh, traducibili in circa 6 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate e con una mancata emissione di CO2 in atmosfera pari a circa 11 tonnellate. Il supermercato osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 8-21, domenica 09:00-21:00".