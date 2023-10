Una palestra aperta tutto l'anno, 24 ore al giorno: in via Roma arriva Anytime Fitness

Fare le ore piccole in palestra adesso è possibile. Il marchio internazionale del fitness aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno (pure il giorno di Natale o di Pasqua) è infatti pronto a fare il suo debutto in città. Si tratta dell'insegna Anytime Fitness che aprirà entro l'anno in via Roma, al civico 327, proprio di fronte al palazzo delle Poste centrali. I lavori sono già iniziati e il locale, secondo quanto appreso da PalermoToday, dovrebbe essere pronto entro novembre.

Ben 600 metri quadrati di spazio suddivisi su due piani: al pianterreno, oltre alla reception, sarà presente l'area cardio; al seminterrato, invece, oltre agli spogliatoi, un'area più funzionale tra pesi liberi, isotonica e sala corsi (come il pilates) fruibili di giorno e di notte, anche da chi non ha il tempo per fare attività fisica. Grazie a un'app sviluppata con un sistema di intelligenza artificiale, invece, sarà possibile ricevere un programma di allenamento personalizzato sulle indicazioni fornite da un body-scan.

Nuove assunzioni, come candidarsi

Cinque al momento le persone da assumere tra trainer, istruttori e receptionist che potranno arrivare a sette quando sarà stata raggiunta la capienza massima di iscritti (fino a 1000). Intanto le candidature sono aperte e il curriculum vitae può essere mandato a palermoroma@anytimefitness.it.

Sofisticato sistema di sicurezza

Sul tema sicurezza gli iscritti potranno contare su un sofisticato sistema di videosorveglianza. Per accedere sarà necessario avere una speciale chiavetta (che allo stesso tempo permetterà di entrare in tutti i club del mondo). In sala, invece, si potrà indossare una collana con un telecomando: premendo il bottone sarà mandato un segnale alla centrale operativa che registrerà la situazione di pericolo ed eventualmente manderà sul posto le forze dell'ordine.

Oltre 5.000 club in tutto il mondo

Nata negli Stati Uniti nel 2002 dall'intuizione di due ex consulenti, Chuck Runyon e Dave Mortensen, Anytime Fitness oggi conta oltre 5000 club in 42 paesi del mondo per 5 milioni di iscritti. Solo in Italia sono 39 le palestre, cui si aggiungerà quella di Palermo entro il 2023. Dopo le aperture in altre città d'Italia, come Roma, Torino, Genova, Milano, Bologna, Verona, Firenze, Perugia e Parma, il capoluogo siciliano sarà il primo punto vendita in franchising della Sicilia (cui seguirà anche quello di Catania, nell'area stadio).

Via Roma rinasce

La palestra h24, così, è uno dei nuovi tasselli del commercio di via Roma. Il locale, tuttavia, non subisce i vincoli dell'articolo 5 del Piano commerciale: si tratta di un immobile di categoria C1 che offre servizi, quindi già pronto ad aprire. Ad inaugurare il punto vendita di Palermo saranno Pietro e Marina Semilia. "E' il più grande gruppo di palestre al mondo in termini di iscritti - raccontano a PalermoToday - anche se in Italia è ancora poco conosciuto. Da anni via Roma vive delle difficoltà a livello commerciale, ma noi ci crediamo molto e sarebbe bello aprirne degli altri. Si tratta di una palestra di buona qualità con attrezzature Technogym. Non ha la piscina o la spa, ma è un ottimo posto dove allenarsi, molto friendly, aperto anche a Natale o a Pasqua. La nostra è una scelta imprenditoriale. Ci piace l'idea non solo di offrire un servizio, ma anche di dare valore alla città".