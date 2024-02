/ Viale della Regione Siciliana, 4740

Rinasce l'ex Ceifa, al suo posto apre Mondo Convenienza: via alle assunzioni

Si tratta del secondo punto vendita nel capoluogo. Oltre 2 milioni di euro di lavori per ammodernare il capannone industriale di viale Regione, all'altezza dello svincolo di via Belgio, che era sfitto dal 2021. In estate l'inaugurazione