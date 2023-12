Apre McDonald's in via Emerico Amari: nel nuovo fast food lavoreranno 60 persone

Dopo mesi di attesa in via Emerico Amari apre il nuovo ristorante targato McDonald’s. Come anticipato da PalermoToday, il taglio del nastro è fissato per domani (30 dicembre): nel locale di fronte al Politeama lavoreranno 60 persone tra cuochi, responsabili di sala e addetti al servizio e alle pulizie. All'interno sarà previsto anche uno spazio dedicato ai bambini per intrattenerli durante la loro permanenza e il servizio di McDelivery, dedicato all'asporto.

Nel nuovo fast food, negli oltre 1.200 metri quadrati di spazio tra pianterreno e galleria che hanno ospitato il Multisala Politeama fino all'estate, gli standard saranno quelli degli altri ristoranti della catena: sarà infatti presente un McCafé, ideale per colazione o pause pranzo a base di soft drink e prodotti da forno, 253 posti a sedere tra interno ed esterno e i "kiosk" digitali, grazie ai quali sarà possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti.

La digitalizzazione dell'acquisto è stato uno dei motivi che ha spinto la società che per 25 anni ha abitato i locali a piazza Castelnuovo (e che abbandonerà definitivamente gli spazi nelle prossime settimane) a rendere necessario il trasloco. Con i "kiosk", una volta effettuato l’ordine il cliente può accomodarsi dove desidera aspettando che il menu acquistato gli venga servito al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato anche direttamente dal proprio tavolo tramite app.

Il nuovo ristorante, che sarà aperto tutti i giorni dalle 7.30 alla mezzanotte, nell'ex cinema fondato nel 1924 di fronte al teatro (e che aprì per la prima volta con il nome di "Imperia" per poi diventare negli anni '90, fino a oggi, "Politeama"), sarà un fast food di ultima generazione, in linea con gli altri McDonald's d'Italia e del mondo grazie al cosiddetto metodo Eotf, ovvero "experience of the future".