L'avanzata di McDonald's in città non si ferma. La nota catena americana di fast food, dopo il trasferimento da piazza Castelnuovo (a distanza di 25 anni) con l'apertura di via Emerico Amari, ha individuato un'altra sede: al civico 327 di viale Regione Siciliana Nord-Ovest, ad angolo con corso Calatafimi.

Secondo quanto appreso da PalermoToday, il nuovo fast food - che potrebbe aprire già dalla prossima estate - starebbe valutando anche la realizzazione di una corsia McDrive, grazie alla quale sarebbe possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Se questo andasse in porto, si aggiungerebbe allo storico McDrive di viale Regione Siciliana, alla rotonda di via Leonardo Da Vinci, aperto fino a notte inoltrata.

Il nuovo ristorante, circa mille metri quadrati in zona Villa Tasca, aprirà negli ex locali di Amato Luxury Living, showroom di mobili che si trasferirà invece in centro. Come già avvenuto per il fast food aperto al Politeama, il nuovo punto vendita potrà godere di "kiosk" digitali dai quali ordinare in autonomia seguendo il metodo Eotf, ovvero "experience of the future", ed essere in linea con gli altri fast food di ultima generazione sparsi in tutta Italia.

Intanto lunedì, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti parteciperanno all'inaugurazione e al taglio del nastro di McDonald's Amari, aperto lo scorso 30 dicembre come anticipato da PalermoToday, e nel quale hanno preso lavoro circa 60 persone, tra cuochi, responsabili di sala e addetti al servizio e alle pulizie.