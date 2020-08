A Palermo un nuovo punto vendita d'abbigliamento sportivo: arriva "Magi Outlet"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stop ai lunghi viaggi al centro della sicilia per i palermitani, dal 5 settembre anche il capoluogo siciliano avrà il suo outlet store dedicato all’abbigliamento uomo/donna/ragazzo/a. Aprirà i battenti infatti "Magi Outlet" che si pregierà di mettere a disposizione dei palermitani non solo le migliori marche presenti sul mercato, ma sopratutto tutte le ultime novità di stagione, e a prezzi da outlet.

“La nostra scommessa- dicono i titolari dello store - è quella di offrire ai nostri concittadini i migliori articoli delle migliori marche a prezzi incredibilmente bassi in maniera continuativa, l’idea è nata dalla constatazione che Palermo è l’unica grande città italiana priva di un’offerta del genere, riteniamo che la città sia matura per comprendere la sfida che stiamo intraprendendo. Saranno presenti tutte le più gettonate marche del mercato: da Trussardi jeans ad Adidas, a Cavalli passando per Lacoste, Nike, Saucony, New Balance, Lotto e Fila e altro. Con una scelta degli articoli votata sempre alla migliore qualità e alle tendenze del mercato della moda”.

L’outlet aprirà dal 5 Settembre in viale Regione Siciliana sud-est 701. Orario continuato.