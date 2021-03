Apre nuovo Lidl a Palermo: punto vendita con parcheggio per 40 automobili

La nota catena di supermercati di origine tedesca continua a investire in città, stavolta però nella zona di Altarello, di fianco a MediaWorld, in un'area parzialmente edificata ma abbandonata da anni

Lidl fa poker in viale Regione Siciliana. La nota catena di supermercati di origine tedesca, dopo le aperture dei tre punti vendita nell'arteria principale della città (uno all’altezza di via Altofonte, l'altro tra via Paternò e via Paisiello, dove c'era Salamone & Pullara, e l'ultimo in via Ugo La Malfa, accanto alla circonvallazione) continua a investire a Palermo, inaugurando il quarto supermercato nella stessa via, stavolta però nella zona di Altarello.

Si tratta del settimo supermercato Lidl in città e si troverà all'incrocio con via Perpignano. L'area su cui sorgerà il nuovo punto vendita di quasi 6 mila metri quadri con annesso posteggio tarato per circa 40 automobili, si trova alle spalle di Eurospin, di fianco a MediaWorld, in un'area parzialmente edificata ma abbandonata da anni.

Sulla data d'apertura qualche indiscrezione ma alcuna certezza. La campagna di recruiting invece non è ancora iniziata ma l'azienda, come è già avvenuto per gli altri store, darà l'annuncio delle posizioni aperte direttamente sul suo sito, alla sezione "Lavora con noi". Lì infatti sarà possibile registrare il proprio curriculum vitae e sperare nell'assunzione.