Centro commerciale Conca d'Oro, apre la nuova Libreria Feltrinelli

All’interno del grande centro commerciale Conca d’Oro a Palermo, da domenica 11 dicembre ci sarà anche la Feltrinelli. Un nuovo spazio di cultura e proposta, il secondo a Palermo e il sesto in Sicilia al fianco delle librerie di Catania, Messina e Melilli, con un’offerta di oltre 10 mila titoli e un assortimento particolarmente incentrato su narrativa e letteratura per ragazzi, come testimonia anche la presenza della “Libreria dei bambini”, la sezione dedicata ai lettori in erba da 0 a 13 anni: libri e giochi didattici per i giovanissimi, “impaginati” e proposti in uno spazio innovativo e coinvolgente con un grande albero di legno alto da terra a soffitto che

identifica visivamente la sezione.

"Fedele alla vocazione di Feltrinelli di continuo miglioramento dell’esistente e di attenzione all’innovazione - si legge in una nota - laFeltrinelli Conca D’Oro si presenta come un negozio del tutto nuovo rispetto a quelli presenti in Sicilia, anzitutto per il layout e l’arredamento, che fa tesoro dell’esperienza maturata nelle librerie rinnovate negli ultimi anni, proponendo arredi che soddisfano i requisiti di estetica ed efficienza, conferendo allo spazio un’atmosfera ariosa, contemporanea e al tempo stesso accogliente. Ma non solo: anche la scelta di conferire maggiore spazio ad alcuni settori, come quello dedicato al manga e alla narrativa fantasy per accogliere il pubblico di giovani, risponde appieno a quest’innovazione.

La nota prosegue così: "E con l’apertura, laFeltrinelli di Conca D’Oro si veste già a festa per il periodo natalizio, proponendo ai tanti clienti del centro commerciale suggestioni e consigli per il regalo perfetto, quello che non si scarta ma si sfoglia. Proposte tematiche che spaziano dalle strenne natalizie agli album illustrati di fotografia, arte e cucina per alimentare le proprie passioni, dagli esclusivi prodotti di cartoleria presenti nel settore dedicato, tra cui la nuova linea di quaderni e taccuini firmata dall’artista Otto d’Ambra per laFeltrinelli ai tantissimi giochi da tavolo e vinili".