Addio ad H&M, al centro commerciale La Torre arriva la moda low cost di Kiabi: 10 nuove assunzioni

Nuova apertura al centro commerciale La Torre. Dopo l'addio ad H&M, in via Assoro arriva Kiabi. Come anticipato da PalermoToday, il brand che propone un'offerta moda per tutta la famiglia a prezzi low cost ha scelto proprio il capoluogo siciliano per la sua seconda apertura, dopo quella all'interno dei Portali a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Il nuovo negozio porta con sé 10 assunzioni. Gli ex dipendenti H&M, 11 in totale, invece, sono stati riassorbiti in altri store della catena in tutta la provincia.

Taglio del nastro e servizi di vendita online

Il taglio del nastro ufficiale è previsto per il 2 marzo, anche se Kiabi ha già informalmente aperto al pubblico. Su una superficie di vendita pari a 1.000 metri quadri, il nuovo store - del cui gruppo fanno parte anche Decathlon, Auchan, Leroy Merlin e Pimkie - ruota intorno al concetto di "kub", ovvero spazi molto grandi per agevolare lo shopping tra reparti e collezioni uomo, donna, bambini e neonati. Presenti tra gli scaffali anche grandi taglie e capi alla moda premaman.

Il punto vendita dispone inoltre dei servizi di e-prenotazione e "click & collect", servizi che permettono ai clienti di acquistare un prodotto online e ritirarlo poi in negozio. Nato nel 1978 nel nord della Francia, Kiabi - che fa parte del gruppo Afm (Associazione Familiare Mulliez) ormai presente in 19 paesi con più di 25 milioni di clienti e quasi di 2 miliardi di euro di fatturato raggiunto nel 2021 - è uno dei marchi più apprezzati del fast fashion. Un'apertura in città che potrebbe essere solo la prima di una serie.

L'addio ad H&M, salvi i dipendenti

L'insegna subentra negli spazi che fino a ora sono stati occupati da un altro colosso della moda. Quando H&M lo scorso novembre annunciò la chiusura, i sindacati si dissero subito allarmati per il destino dei lavoratori in esubero del punto vendita di Palermo. In quell'occasione Filcams, Fisascat e Uiltucs avviarono le interlocuzioni necessarie a salvare i livelli occupazionali all'interno del territorio di appartenenza, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. E così è stato: gli 11 dipendenti infatti hanno salvato il posto e sono stati tutti ricollocati.