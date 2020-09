Il "re del pollo fritto" arriva a Palermo, apre il colosso Kfc: 40 nuovi posti di lavoro

Gli amanti dei fast food e del pollo fritto in particolare potrebbero trovare ben presto la loro isola felice in città. Sono in corso i lavori che porteranno all’apertura, nelle prossime settimane, di un punto vendita Kentucky Fried Chicken. Sarà il quinto ristorante nell’Isola, il primo nel capoluogo. Sarà in via Notarbartolo 1a.

Sono 40 i nuovi posti di lavoro che si creano con l’apertura del ristorante di Palermo, che sarà gestito in franchising dalla Idea Food srl, l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti Kfc del centro commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre a Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

Il ristorante di via Notarbartolo sarà il primo in Sicilia a proporre il nuovo modo di ordinare i prodotti Kfc nel ristorante attraverso i chioschi, che consentono una scelta comoda e sicura del menu da gustare. Il nuovo ristorante offrirà 170 posti a sedere distribuiti fra sala e un accogliente dehors. Nel locale, che sarà aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, saranno disponibili punti di ricarica dei device elettronici.

