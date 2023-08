Nuova vita per l'ex boutique Hermès, in via Libertà arriva Hugo Boss

Nuova vita per i locali che per quasi un ventennio hanno ospitato la boutique Hermès. Al civico 35 di via Libertà arriva Hugo Boss. Lo storico negozio che per anni ha accolto la griffe d'alta moda francese, è pronto ad aprire le porte al marchio tedesco d'abbigliamento e accessori uomo-donna, con oltre 5.000 negozi monomarca nel mondo.

Sfumato l'accordo con Yves Saint Laurent che in un primo momento aveva puntato gli occhi proprio sulle vetrine in via Libertà, ma che successivamente avrebbe preferito desistere dall'investimento, ecco Hugo Boss ad aprire il suo quarto negozio in Sicilia, dopo i due di Catania e quello all'interno dell'outlet di Dittaino.

L'apertura del monomarca, prevista per i primi di settembre, vedrà il ritorno di 200 metri quadrati affacciati su sei vetrine interamente dedicati alla moda uomo, almeno per il momento. Dal 2024 il brand, infatti, porterà in città anche la moda donna con la stagione autunno-inverno. Intanto sono sei le persone assunte che da settembre entreranno a regime.

Sempre dall'anno prossimo, secondo quanto appreso da PalermoToday, il marchio tedesco mirerebbe all'apertura di un altro negozio, stavolta dedicato all'universo giovanile (con il marchio Hugo) sempre nei dintorni di via Libertà. Per l'occasione, dunque, dovrebbero essere previste nuove assunzioni e nuove opportunità di lavoro che andranno a integrare le sei di questa nuova apertura.

Intanto, con questa nuova insegna, si completa il percorso di rinascita di quell'angolo di via Libertà. Dopo che griffe come Hermès e Michael Kors hanno lasciato Palermo, importanti case del lusso hanno messo gli occhi su quelle vetrine. Dopo l'apertura dello scorso maggio di Rocca 1794, la catena italiana di gioielli e orologi di lusso del gruppo Damiani, ora è la volta di Hugo Boss.