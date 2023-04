Il lusso punta ancora su via Libertà: apre Rocca, il colosso di gioielli e orologi del gruppo Damiani

E' pronto a sbarcare a Palermo il colosso della gioielleria internazionale. Aprirà in via Libertà per la seconda metà di maggio (ufficiosamente la data dovrebbe essere il 15) Rocca 1794, la catena italiana di gioielli e orologi di lusso del gruppo Damiani.

Quello del capoluogo sarà il quarto punto vendita in Sicilia, dopo le boutique di Catania, Siracusa e Taormina. Ora l'apertura nella via dello shopping cittadino, al civico 35, nello spazio che fino al 2021 ha ospitato Michael Kors (e anche il temporary store di Giglio). Di proprietà della famiglia Damiani, all'interno del multibrand saranno presenti i corner di tutti i marchi del gruppo multinazionale quotato in borsa: oltre ai gioielli Damiani, infatti, sarà possibile trovare Salvini, Bliss, Calderoni, Fred e Pomellato.

Non solo gioielli, però, ma anche accessori (come Pinaider) e orologi come Breitling. Per Rolex, al momento, bisognerà aspettare: Rocca è infatti uno dei più importanti rivenditori autorizzati Rolex d'Italia, anche se per adesso il brand svizzero che produce gli iconici Submariner e Daytona tanto amati da Paul Newman non debutterà con un corner monomarca a Palermo. Il marchio, che in altre boutique italiane del gruppo fa già parte della gamma offerta, potrebbe arrivare, ma non prima del 2025.

Circa 400 metri quadrati su un piano solo, la gioielleria seguirà il design classico dai toni naturali degli altri monomarca: poltrone in velluto, stoffe di seta alle pareti, corner dedicati ai brand e variopinti lampadari firmati Venini. A gestire il negozio sarà Angela Longo, titolare delle boutique Dodo a Palermo e Catania, figlia d'arte con 25 anni di esperienza nel settore della gioielleria.

Due le persone assunte, al momento, anche se le candidature sono ancora aperte: "Oltre me - racconta Angela Longo a PalermoToday - ci saranno due dipendenti, ma l'organico non è ancora al completo. Cerco dei profili professionali da inserire come sales assistent, che conoscano una o due lingue e che abbiano esperienza con backoffice e gestionale".

Un'azienda in espansione che punta tutto su Palermo. "Conosco da tempo la famiglia Damiani. Giorgio, Guido e Silvia - conclude - due anni fa mi manifestarono il desiderio di approdare in città. Così è nato questo progetto. La loro è un'azienda in continua espansione, quotata in borsa, un'azienda che arriva per rimanere, per dare alla città una qualità di gioielli altissima. Palermo merita questo e molto di più".