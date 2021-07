Apre Expert Cascino Palermo, alla stazione Notarbartolo il nuovo punto vendita della catena

Nuovo punto vendita per il Gruppo Cascino. Mercoledì 28 luglio alle ore 16.30 inaugurazione del nuovo punto vendita “Expert Cascino Palermo” che aprirà in via Generale Eugenio di Maria 83 (di fronte alla stazione Notarbartolo), in uno dei quartieri centrali del capoluogo siciliano.

Circa 1.200 metri quadrati dove sarà possibile trovare le proposte più innovative del mercato degli elettrodomestici e dell'elettronica di consumo, oltre ad un ampio shop-in-shop Kasanova. A disposizione dei clienti ci sarà un team di 25 professionisti con una profonda esperienza nel settore della grande distribuzione di elettrodomestici nell’area retail. "In un momento culturalmente e professionalmente difficile come quello che stiamo vivendo oggi, il Gruppo Cascino ha deciso di investire in un progetto altamente orientato verso le persone come pilastri di un’organizzazione che da anni mette al centro i propri dipendenti. Questa apertura rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’espansione del Gruppo Cascino sotto il marchio Expert esprimendo l’intenzione dell’azienda di continuare con progetti all’avanguardia anche nei prossimi anni" spiegano in una nota.

Interverranno Roberto Omati (direttore generale Expert Italia), Tommaso Leso (presidente Expert Italia), Patrizia Di Dio (vice presidente nazionale Confcommercio), Nicola Cascino (amministratore Cascino Angelo & C snc), Fabio Cascino (direttore commerciale divisione Expert Cascino).