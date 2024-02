Da sala giochi a club esclusivo: riapre la Dragon in via Principe di Belmonte

Da mesi la città scalpita per la notizia della riapertura della ormai ex sala giochi più famosa di Palermo, la Dragon di via Principe di Belmonte che domani - giovedì 15 febbraio - ritornerà in vita in una nuova veste.

Dai canali social del giovane imprenditore Giovanni Tarantino si apprende la notizia dell’inaugurazione: la sala infatti sarà aperta a tutti. Inaugurazione a partire dalle 17.30 nei locali al civico 86/D di via Principe di Belmonte. Ma la novità non riguarda solo la riapertura della parte club: la Dragon infatti avrà anche una parte "food" adiacente alla parte club.

"In un periodo dove le vetrine chiudono - fanno sapere da Dragon - a Palermo ci sono iniziative intraprendenti come queste messe in piedi da un giovane imprenditore che è riuscito a creare opportunità di lavoro. Ci auguriamo sia di buon auspicio per le stagioni a venire".