"Faremo waffel a forma di pene e vagina": in centro apre Dick Factory, pasticceria sexy

Una pasticceria "sexy" nel centro storico di Palermo. E il nome è già tutto un programma: si chiamerà infatti Dick factory, il nuovo locale che entro Natale aprirà tra corso Vittorio Emanuele e via Maqueda. I quattro soci, originari di Trapani, stanno valutando il luogo più strategico tra tre a disposizione ed entro fine mese scioglieranno la riserva. Ciò che è certo è che sarà al Cassaro, nella zona ormai presa d'assalto da insegne di food e drink.

Nel locale, almeno in partenza, si punterà tutto un prodotto in particolare: il waffel a forma di pene o di vagina da condire con creme al cioccolato, al pistacchio, alla fragola o altri variegati da decorare infine con praline e zuccherini colorati. "E' un'attività che sta spopolando nel resto del mondo - spiega Eleonora, una dei soci a PalermoToday -. Ci fidiamo dell'intuizione di questo franchising e puntiamo tutto sulla novità".

La nuova apertura infatti non è nuova nel resto d'Italia e del mondo. Locali simili si trovano già in Spagna e in Svizzera, ma anche a Milano (dove lo scorso inverno ha aprto Mr Dick) e a Bari dove quest'estate sono state registrate code lunghissime per il taglio del nastro. "Inizialmente partiremo con due soli prodotti - continua Eleonora - il pene e la vagina, sperando di poter integrare. Stiamo lavorando a delle varianti, come i gelati o la pasticceria mignon, graditissimi per gli addii al celibato o al nubilato".

Il take away, in attesa di avere una sede in centro storico, sarà pronto entro un paio di mesi. La fabbrica del piacere, così come annunciato dagli stessi titolari attraverso la loro campagna di comunicazione "lascerà tutti a bocca aperta". Un'iniziativa spinta e giocosa al tempo stesso che promette di diventare super instagrammabile per siglare l'immediato successo.