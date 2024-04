Carbonara, gricia e amatriciana: apre a Palermo Dar Bottarolo, il primo all you can eat di cucina romana

Carborara, cacio e pepe, gricia, amatriciana. Un "pezzo" di Roma arriva anche a Palermo. Al civico 115 di via Duca della Verdura - al posto della storica trattoria Albertone - apre Dar Bottarolo, il primo ristorante all you can eat di cucina romana della città. La catena, che nella Capitale e non solo conta una trentina di ristoranti, sbarca in città dopo le aperture di Caserta, Latina, Rieti, Anzio, Ostia, Aprilia, Salerno e prossimamente anche Pompei e Pescara.

Un brand, nato nel 2014, con la formula del "tutto quello che puoi mangiare" a costo fisso. Il successo, a cui ha contribuito anche il fascino della cucina romana, è stato esponenziale: 50 mila clienti al mese, 9 milioni di fatturato nel 2023 e oltre 35 richieste di franchising. Ecco perché il piano d'espansione è giunto fino in Sicilia. "Il Sud è una piazza molto importante - dice a PalermoToday Alessio Muzzarelli, responsabile marketing - e la cucina romana, già di per sé impegnativa, ben si sposa a quella centro-meridionale".

I clienti potranno mangiare dai carciofi fritti ai supplì, fino alle bombette cacio e pepe, la carbonara scomposta e lo sformatino di amatriciana. Non mancano i primi classici della cucina romana (carbonara, gricia, amatriciana e cacio e pepe) e i secondi della tradizione, come il carciofo alla giudia, il pollo alla cacciatora e le polpette della nonna. Al momento, però, i clienti palermitani dovranno fare a meno dell'abbacchio.

Nei prossimi anni intanto sono previste altre due nuove aperture in Sicilia, una su Catania, l'altra su Messina. "Siamo inclini ad accettare richieste di franchising - spiega ancora Muzzarelli - perché aprire con affiliati del posto ci permette di gestire al meglio l'investimento. Le persone autoctone che coinvestono con noi ci garantiscono una migliore relazione con il cliente".

A Palermo, dove i coperti sono più o meno 90, sono circa una decina le persone assunte anche se, il piano di sviluppo aziendale, prevede che possano aprirsi finestre per nuovi posti di lavoro. "E' difficile portare un intero staff da Roma alla Sicilia - conclude il responsabile marketing - ecco perché scegliamo perlopiù persone locali. I cuochi che andiamo a selezionare fanno una formazione con i nostri chef per imparare i segreti del mestiere e replicare i piatti esattamente come i nostri. A Roma, durante i corsi, imparano così a fare le migliori carbonare di sempre".