Riapre l'ex bar Mazzara in via Magliocco: ospiterà il ristorante Charleston che saluta Mondello

Nella sala da tè, Tomasi di Lampedusa aveva sempre un tavolo riservato. Fu qui che lo scrittore compose alcune pagine del Gattopardo. Ora si torna indietro nel tempo: riapre l'ex Bar Mazzara e ritorna alle origini. In via Magliocco, infatti, dopo il debutto nel 1967 riapre il Charleston, il "tempio" dell'alta cucina palermitana che prima delle sedi a Mondello (la prima all'interno dell'Antico stabilimento balneare) avviò proprio in quei locali la storica attività. Lasciato il centro storico nel 2000, ora il debutto (di nuovo) dopo 23 anni.

L'apertura avverrà nei prossimi mesi, anche se già la squadra è al completo: 23 le persone assunte, guidate dallo chef Gaetano Verde. Intanto la sede di Mondello di viale Regina Elena chiuderà entro l'anno, concentrando le sue energie sull'unico ristorante che porterà questa insegna, ancora una volta in centro città.

Il nuovo locale che sorgerà in quella che oggi si chiama piazzetta Flaccovio, ad angolo con via Magliocco, secondo quanto appreso da PalermoToday, si svilupperà su tre piani: al pianterreno, infatti, un bar dedicato la mattina alla colazione (nel segno di una continuità con la storica pasticceria), a pranzo bistrot (che riproporrà i piatti della tradizione Charleston, come la celebre "melanzana Charleston") e la sera cocktail bar. Al primo piano, invece, il "fine dining", per una cucina raffinata che permetterà di gustare piatti gourmet. Ci sarà anche un piano seminterrato, la cui destinazione resta al momento top secret.

La parabola del Bar Mazzara, la ribalta del Charleston

Aperto nel 1909, chiuso definitivamente nel 2014, sul Bar Mazzara dopo 105 anni è calato il sipario che ha lasciato impresse nella memoria dei palermitani le celebri granite caffè e panna, tappa fissa della passeggiata della domenica mattina. Doppio ingresso, uno da via Magliocco, l'altro da sotto i portici di piazzale Ungheria, per oltre trent'anni quegli spazi in centro hanno ospitato anche uno dei ristoranti di punta della città, di proprietà della stessa famiglia. Il Charleston, dallo stile Liberty con i camerieri in frac, è stato la sede naturale di scrittori, capi di stato (come Giovanni Leone, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Oscar Luigi Scalfaro), politici, imprenditori, famosi attori, aristocratici e borghesi che lì si davano appuntamento.

Al timone, affidatogli dai titolari Angelo Ingrao e Nino Glorioso, lo storico maitre Carlo Hassan, un'icona indimenticata. Fu con lui che il Charleston andò alla ribalta e alcuni dei suoi piatti - come la melanzana Charleston, la carbonara e la gramigna lido - ebbero notorietà nazionale. Nel '69, due anni dopo l'apertura in centro, la necessità di una sede estiva, all'Antico stabilimento balneare di Mondello (che ancora oggi molti chiamano impropriamente "Charleston") con cibi e musica sofisticata.

La proprietà voleva avere qualcosa sul mare per la bella stagione. Un modo per conquistare definitivamente la clientela. Anni splendidi che terminarono con la chiusura della sede di piazzale Ungheria e, infine, il trasloco nella villa dei conti Bernard De La Gatinais, sempre a Mondello, dove nel 2017 il Charleston ha festeggiato i suoi primi cinquant'anni di attività.

Il ristorante, da sempre punto di riferimento dell'alta ristorazione a Palermo, nel '71 vinse l’Oscar della cucina italiana, poi due stelle della Guida Michelin, le quattro forchette della Guida Veronelli e delle Guide Pirelli e Gambero Rosso. Ora una macchina del tempo per la prossima rinascita di via Magliocco.