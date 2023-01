La pasta siciliana ora è da passeggio come i noodles orientali: a Palermo apre Busiate

Dopo il primo negozio di Marsala, aperto nel 2021, arriva anche a Palermo, la capitale dello street food. Apre Busiate, un locale dall’anima pop in via Isidoro La Lumia, situato a pochi passi da Piazza Politeama. Pasta siciliana da passeggio è il primo format dedicato alla pasta fresca tipica del trapanese proposta in un'originale versione on the go.

Il progetto nasce da un’idea di Francesco Alagna ed Anna Ruini con lo scopo di creare uno street food sano e genuino, in grado far conoscere i sapori della Sicilia, le vecchie ricette della nonna e gli ingredienti locali, in una versione contemporanea. "Quando abbiamo creato il format di Busiate, pasta siciliana da passeggio, ci siamo ispirati nella modalità di consumo ai noodles orientali serviti nei box, che permettono alle persone di mangiare passeggiando. Noi invece abbiamo messo nel coppo un concentrato di Sicilia: dalla pasta, agli ingredienti, alle ricette per offrire un piatto gustoso, e allo stesso genuino, dal sapore di casa”.

Le busiate sono cotte al momento e possono essere condite con sughi vegetariani, di pesce o di carne ispirati ai diversi territori siciliani: dal Trapanese con pesto di mandorle siciliane, pomodoro, basilico e aglio di Nubia, alla Palermitana con sarde e finocchietto; dal Nebrodi con ragù di salsiccia; a Bronte con pesto di pistacchio e tanti altri condimenti che cambiano settimanalmente.

Disponibili anche in versione integrale e gluten free, tutte le busiate possono essere personalizzate in base ai propri gusti grazie agli extra come la mollica atturrata, le mandorle siciliane tostate o la ricotta infornata. Busiate è disponibile oltre che in versione da passeggio, anche da asporto e consegna a domicilio. È anche possibile acquistare la pasta fresca e i condimenti per preparare a casa propria, in pochi minuti, un primo piatto gustoso e genuino.