Nuovo tassello per la rinascita di via Roma: apre Burger King a Palazzo Monteleone

Continua il piano di trasformazione di via Roma. Prossima apertura prevista: Burger King. La catena di fast food statunitense con sede in Florida punta tutto su Palermo con un nuovo ristorante del gruppo. L'apertura, prevista entro il 2025, avverrà a Palazzo Monteleone, lo storico edificio tra piazzetta Due Palme, via Monteleone e via Epicarno che per oltre un secolo è stato la sede del Credito Italiano.

Lì, come anticipato da PalermoToday, già nei prossimi mesi (si pensa entro dicembre) aprirà Deichmann, la catena di negozi di scarpe più grande d'Europa. Intanto Burger King è pronto a fare il suo debutto come vicino di casa: il locale, di circa 500 metri quadrati, rispetterà gli standard degli altri fast food d'Europa. Circa una ottantina di posti a sedere, con il servizio garantito anche attraverso app. Il locale, dopo l'incendio che ha colpito il ristorante di viale Regione Siciliana, sarà l'unico nel centro storico.

Come cambia via Roma: investitori pronti ad aprire

Un nuovo tassello si aggiunge così alla rinascita di via Roma che, dopo l'ampliamento delle licenze commerciali, ha sempre più investitori pronti ad aprire. Già Giunti al Punto e il Gruppo Mangia hanno fatto capolino. Ora il processo di riapertura di Palazzo Monteleone, di proprietà degli Aragona Pignatelli, duchi di Monteleone, è completato grazie alla visione di alcuni marchi internazionali arrivati in città per investire. Anche Palazzo Moncada che si trova accanto, di fronte alla Rinascente e piazza San Domenico, sembra altamente attrattivo: dopo Giunti al Punto la gelateria Nonnino, potrebbe arrivare un supermercato di lusso.

Non solo i grandi marchi, anche gli hotel puntano su via Roma

La spinta definitiva al rilancio della storica via lo ha dato il via libera all'espansione degli spazi di vendita. Un atto determinante, portato avanti da Comune e Regione, che ha permesso di puntare concretamente gli occhi su quella che un tempo era una delle principali arterie dello shopping e ora potrebbe ritornare a esserlo. Sono molti i marchi che negli scorsi mesi hanno portato avanti trattative riservate per aprire lì un locale.

Tra tutti Decathlon, McDonald's, Starbucks e Arcaplanet che, però, starebbero valutando adesso nuove aperture strategiche, non solo nei centri commerciali ma anche da via Libertà al centro storico. Uno sguardo speciale su via Roma intanto lo avrebbero buttato anche le grandi catene alberghiere: non solo Mangia che ha acquistato Palazzo Favaloro Gallo (ex Banco di Sicilia ad angolo con via Cavour per farci delle suite di lusso) e l'Hotel delle Palme, firmando il primo contratto lontano dal mare per uno sviluppo ricettivo più urbano, ma anche alcune compagnie locali e nazionali, come ad esempio il Four Points by Sheraton.