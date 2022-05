Nasce Alba Delight, nuova era per il ristorante di piazza Don Bosco

Nuovo arrivato in casa Bar Alba Don Bosco. Nasce Alba Delight, il ristorante che unisce tradizione e semplicità attraverso piatti dai sapori genuini reinterpretati in chiave moderna, per rendere ogni presentazione unica e diversa dall’altra. Grande attenzione al dettaglio, alla stagionalità e alla qualità delle materie prime.

L’evento di presentazione, che si terrà giovedì 19 maggio alle ore 20, consentirà a chi volesse conoscere alcuni dei piatti di Alba Delight, di trascorrere una serata piacevole, all’insegna del buongusto. “E’ stata dura sopravvivere a questo momento storico di incertezze e chiusure, deleterio non solo per la nostra attività, ma anche un banco di forza per tutti i professionisti del settore - racconta il titolare dell’azienda -. Così, l’unica alternativa è stata quella di diversificare l’offerta dando spazio ai ricordi, alle prelibatezze del nostro territorio, che sono sempre coloro che danno nuova linfa al futuro”.

L’ambiente è accogliente e confortevole in modo da far sentire a proprio agio l’ospite. Dallo stile sobrio, lo spazio accoglie mobili in legno e materiali moderni che evocano l’internazionalità. Le creazioni sono sorprendenti, semplici e immediate al tempo stesso. Un gioco continuo tra cibo e arte con il richiamo alla cucina siciliana in chiave innovativa. C’è tanto mare e terra, fra essenze, crudo e cotto, per un exploit di estro e freschezza.

Alba Delight è un luogo dove il piacere di concedersi un’esperienza enogastronomica è un rito legato al pranzo e alla cena, senza trascurare il sacro momento dell’aperitivo. Possiamo assistere ad un vero e proprio ritorno alla semplificazione dei concetti, delle parole che richiamano l’intimo focolare domestico della tradizione, unito ad ingredienti genuini.

Ai fornelli Mariolina Drago Ferrante - assieme ad Edoardo Lombardo e Francesco Cassarà - chef dalle grandi doti, frutto di una lunga esperienza, dopo un periodo a Lugano ha nuovamente scelto la propria Isola per scommettersi professionalmente. “Il nostro obiettivo - commentano i tre chef - è quello di poter offrire alla nostra clientela una cucina di alto livello. Utilizziamo ingredienti selezionatissimi, la maggior parte dei quali locali. Scommessa vincente è riuscire a degustare un eccellente pesce azzurro o anche una delicata interpretazione di carne di qualità; accompagnati dalle tante Doc dei vini della nostra Isola e uniti alle bellezze del territorio”.

All’interno di Alba Delight è possibile degustare un’ottima pizza. Irresistibile alla vista, fragrante al tatto, sublime all’olfatto, sfrigolante all’udito, impareggiabile al gusto. La novità è che la si potrà gustare tutte le sere dal martedì alla domenica. A lunga lievitazione, cotte in forno a pietra. Rosse, bianche, classiche e rivisitate, le pizze sono tutte farcite con ingredienti di altissima qualità. A realizzarla è il maestro pizzaiolo Giuseppe Amari, classe ’72, componente della Federazione Italiana Pizzaioli. I prodotti utilizzati per la preparazione sono tutti selezionati con cura, privilegiando ingredienti di stagione.

Ampio spazio anche ai vini, con una carta ricca di alternative bianche, rosse, rosate e bollicine. Non mancano i cocktail originali del bartender Gioacchino Gnoffo. Sarà, così, possibile concedersi un fresco aperitivo. E’ in grado di combinare ingredienti che diano vita a cocktail vincenti, decisi ed eleganti. Gioacchino Gnoffo, classe 1980, palermitano si definisce un barman classico, dall’approccio più moderno. La sua passione verso il mondo della miscelazione nasce nel 2001, dopo aver conseguito l’attestato presso la Campari Academy a Sesto San Giovanni. Gioacchino fa parte dell’A.B.I. (Associazione Barman Italiani) in cui fanno barman professionisti che insegnano l’arte della professione ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera. “Uno dei nostri cocktail più apprezzati è Alba Delight - spiega Gnoffo - che prende il nome dal nostro neonato ristorante. E’ realizzato con ingredienti che profumano di Sicilia, come il limone, e di semplicità”.

La prima cena

Il 19 maggio alle ore 20 cena di presentazione di Alba Delight Restaurant. Si inizia con tartare di cernia e mango; tortino Alba (prosciutto crudo, mozzarella, funghi porcini, fonduta di formaggio). Si prosegue a scelta fra: risotto con gamberi, vongole e cozze o spaghetti alla norma inversa. Infine, “Viaggio fra le dolcezze del Bar Alba Don Bosco” attraverso la degustazione di un tris di specialità. Vino incluso a scelta fra: un calice di Syrah Baglio di Pianetto o un calice di Grillo Baglio di Pianetto. Costo della cena a persona 30 euro.