Da Expocook parte l'appello per il rilancio della Fiera: "Chi vuole governare Palermo presenti un piano"

Il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, in visita alla fiera del gusto in corso nelle tensostrutture a piazzale Giotto: "Serve qualcosa di più del Centro che ha ospitato le 4 giornate dell'edizione 2022. Un obiettivo da raggiungere insieme, il Comune da un lato e la Regione dall’altro". L'annuncio del deputato Mario Caputo: "Presenterò un disegno di legge per istituire le Giornate di promozione dei prodotti biologici dell’Isola"