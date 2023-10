Salvi i 20 lavoratori dell'app iMamma, saranno assunti da Meshfrog

Saranno tutti quanti assunti da Meshfrog i 20 lavoratori e lavoratrici che fino a settembre hanno operato con la Angelini Consumer per l’applicazione iMamma dedicata alle nuove famiglie. E’ il risultato di un’intesa che è stata siglata ieri a Palermo con le organizzazioni sindacali. Ne danno notizia la Filctem Cgil Palermo e la Uiltec Uil, che esprimono la loro soddisfazione.

La software company, con questa operazione sbarca per la prima volta in Sicilia e mette radici a Palermo. I 20 lavoratori, tutti con qualifiche professionali di programmatori, sviluppatori, web designer, erano stati licenziati l’11 settembre scorso. La Angelini Consumer, ramo d’azienda dell’Angelini holding, un mese fa ha comunicato la cessazione dell’attività e ha avviato le procedure di licenziamento.

La conseguenza per i 20 dipendenti, al lavoro con la Angelini da tre anni, sarebbe stata la perdita dell’occupazione. Da allora è stata portata avanti una trattativa riservata, e la Angelini, anche su spinta delle organizzazioni sindacali, ha cercato soggetti potenzialmente interessati. Si è fatta avanti la Meshfrog con una proposta che andava nella direzione di quanto indicato da Filctem e Uiltec, per la salvaguardia dei livelli occupazioni e retributivi.

"Era importante riassumerli tutti i e 20, garantendo per intero non solo i livelli occupazionali precedenti ma le retribuzioni e gli inquadramenti. Va dato atto al gruppo Angelini di essersi impegnata nel trovare la soluzione che ci ha consentito di chiudere l’accordo - affermano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta e di Filctem Uil Palermo Maurizio Terrani -. Il risultato ottenuto è ancora più significativo tenuto conto che in una realtà difficile come quella di Palermo non sempre esiste dopo un licenziamento collettivo la possibilità di rientrare subito in un posto di lavoro. Siamo soddisfatti del risultato ma vigileremo affinché gli accordi si tramutino in proposte contrattuali corrispondenti".