Apre uno store Würth in via Oreto, il secondo "negozio dell'artigiano" in provincia di Palermo

Würth Italia inaugura oggi il nuovo Würth store in via Oreto 341.Si tratta del secondo “negozio dell’artigiano” in provincia di Palermo e del dodicesimo in Sicilia. Lo store, secondo quanto si legge in una nota dell'azienda, mette a disposizione più di 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Nel punto vendita è inoltre possibile usufruire dei diversi servizi offerti da Würth, come il servizio "Click&Collect" - con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti - e la possibilità di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio.

"Inauguriamo il nuovo negozio dell’artigiano proprio per rispondere alla domanda di tutti i professionisti del settore che operano in tutta la provincia di Palermo", ha dichiarato Roberto Paglierani, responsabile Retail di Würth Italia. "Questa nuova apertura si inserisce nell’impegno generale di Würth di continuare a investire nella creazione di nuovi canali di contatto sul territorio nazionale, per assistere le imprese locali e offrire loro i nostri migliori prodotti e servizi". Il negozio di Palermo di Via Oreto è già presente su Facebook, come tutti gli altri Würth Store. Sulla pagina dedicata, raggiungibile al link https://www.facebook.com/WurthPalermoViaOreto, è possibile trovare foto delle fasi di allestimento del negozio e tutti i dettagli delle offerte in vigore.