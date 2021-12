Start up americana apre hub a Palermo e assume 50 persone, Orlando incontra delegazione

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato oggi a Palazzo delle Aquile una delegazione della start up americana di San Francisco, Confidence System che nel 2022 realizzerà in città il proprio Hub europeo assumendo 50 unità tra programmatori e specialisti del web. Presente all'incontro anche l’assessore all'Innovazione, Paolo Petralia Camassa. Per la società Leonardo Rocco, CEO di Confidence System, Roberto Della Santina, COO, Massimo Zavatti, director of operations, Nick Figone, advisor.

"Esprimo apprezzamento a Leonardo Rocco la cui attenzione conferma la grande attrattività internazionale della città di Palermo e rafforza le occasioni di lavoro in un settore economico innovativo nel panorama mondiale", ha dichiarato il sindaco.

"La società Confidence della Silicon Valley - ha affermato Petralia Camassa - sceglie Palermo come propria base in Europa. L'importanza del percorso di transizione digitale non riguarda solo ed esclusivamente la semplificazione della pubblica amministrazione a beneficio dei cittadini ma è centrale anche per un segmento di sviluppo economico che il digitale può ben rappresentare nell'ottica della crescita economica siciliana".