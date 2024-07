Villa Zito, la gestione del ristorante passa alla storica insegna del food Di Martino

Villa Zito riapre i battenti del ristorante grazie al "matrimonio" con un'insegna storica della città. Si chiamerà "Di Martino Villa" l'attività aperta nei giorni scorsi all'interno dell'edificio costruito nel 1909 che si trova in via Libertà, all'altezza di via Notarbartolo. La Sicily art and culture srl, la società strumentale della Fondazione Sicilia, ha rescisso il contratto con i precedenti inquilini per morosità per sottoscrivere un nuovo accordo, che avrebber una durata di 6 anni, con la Di Martino drinks e brunch srl che prenderà spazi interni ed esterni ma manterrà anche la sede di via Mazzini.

La precedente attività di ristorazione che si trova a Villa Zito l'anno scorso era stata travolta dallo scandalo legato allo smercio di cocaina da parte dello chef Mario Di Ferro, che nel frattempo ha patteggiato la pena. Nel tempo il ristorante aveva maturato un debito per i canoni di locazione non pagati di oltre 100 mila euro. Da qui la procedura di sfratto e la chiusura. La società subentrante, oltre a pagare i debiti, ha assicurato anche la tutela dei lavoratori che verranno riassorbiti. "Speriamo che il rapporto appena iniziato sia proficuo e duraturo", dicono a PalermoToday dalla società Sicily art and culture.

"Di Martino, azienda nata nel 1910, si è affermata nel tempo come una delle realtà più solide della ristorazione cittadina. Oggi - si legge sul sito web di "Di Martino Villa" - la nuova generazione, ispirata dal fascino storico e culturale della nuova sede di Villa Zito, propone un ventaglio di offerte (caffetteria, ristorante, aperitivi ed eventi) pensate e sviluppate nel segno della tradizione culinaria siciliana e italiana".