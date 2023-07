Arcaplanet, il piano di espansione prosegue con la nuova apertura di un nuovo store in viale Strasburgo

Cresce senza sosta la rete retail sul territorio italiano di Arcaplanet, insegna di riferimento del mercato del Pet in Italia, che conta circa 2 milioni di clienti fidelizzati e una vasta gamma di prodotti servizi dedicati agli amici a 4 zampe, e che è in procinto di inaugurare un altro store, che si va ad aggiungere agli oltre 520 già presenti in Italia, nella cornice di Viale Strasburgo a Palermo. Un ulteriore passo verso il piano di espansione mirato nel meridione.

Per celebrare il taglio del nastro dello store siciliano, fino al 30 luglio la possibilità di prenotare gratuitamente il primo lavaggio presso il Pet Wash dello store, da effettuare entro fine mese. Questo esclusivo servizio Arcaplanet, prenotabile telefonicamente o recandosi in negozio, è pensato per prendersi cura dell’igiene dell’amico a quattro zampe in modo pratico e funzionale. Dotato di ampie vasche e zone per l’asciugatura, dove i cani potranno godere di un momento di puro relax. Non solo, a tutti i partecipanti verrà data la possibilità di prendere parte all’esclusiva sfilata Pet che si terrà venerdì 21 luglio. Partenza della serata alle ore 19:00 quando sarà possibile assistere alla runway dei nostri amici a quattro zampe e gustare uno speciale rinfresco pensato per i loro Pet-parents.

Attivo, anche presso questo store, l’esclusivo servizio loyalty Arcacard, ora rinnovato con nuovi contenuti speciali, iniziative uniche, servizi su misura, promozioni imperdibili e personalizzate in base alle esigenze dei Pet e delle loro Pet Family con un’attenzione crescente all’ambiente e alla sostenibilità. Riflettendo l’impegno quotidiano del gruppo per il benessere dei Pet, delle Persone e del Pianeta, Arcaplanet offre la possibilità alla sua community non solo di accumulare punti per ottenere sconti e benefit personalizzati, ma anche di sostenere progetti speciali, per dare un valore aggiunto alla spesa.

Come l’iniziativa che permette di piantare alberi in tutto il mondo. 900 punti donati equivalgono ad un albero piantato, per popolare così l’Arca Forest e contribuire alla riforestazione del Kenya. Continua, inoltre, il supporto del gruppo a cani e gatti in difficoltà e alle strutture che ogni giorno di occupano di prendersene cura ed il cliente potrà destinare 300 punti in donazioni di pasti agli animali che aspettano di essere adottati. Il ricco piano di espansione retail, unito al percorso dell’azienda volto a migliorare l’approccio al cliente a 360 gradi, includerà anche un forte incremento dei servizi omnichannel con il lancio della nuova app con servizi, il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, e la completa revisione del programma loyalty integrato dall’implementazione di una sofisticata marketing automation.