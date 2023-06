Antenna 5G nel polo industriale di Termini Imerese: "Entro l'anno la installeremo"

"Ho sempre cercato di lavorare per risolvere i problemi del territorio al di là dei colori politici. La mia onesta intellettuale mi permette di dire che un cambio di percorso è stato fatto portando risultati e continuando ad ascoltare il territorio per un processo di reindustrializzazione nel polo di Termini Imerese. Il bando pubblicato per la vendita dello stabilimento ex Fiat ne è la prova. Lunedì alle 15 incontreremo di nuovo gli operai ex Fiat in assessorato a testimonianza del fatto che il dialogo e il confronto fra le parti, e con i commissari Blutec e l'assessore al Lavoro Nuccia Albano, continuano".

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenendo stamane nel polo "Meccatronica Valley" al convegno dal titolo: "Irsap presenta il piano di sviluppo dell’area industriale di Termini". Nel corso dell'incontro, il commissario straordinario dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, Marcello Gualdani, ha sottolineato che nell'area industriale di Termini Imerese sono in corso "lavori dal valore di 30 milioni di euro che interessano strade, illuminazione a led, messa in sicurezza, diserbamento e strutture telematiche come il 5G. Proprio entro l’anno installeremo, l’antenna 5G nel polo industriale di Termini Imerese per migliorare gli standard di telefonia mobile come le tenologie avanzate di quinta generazionae. La tecnologia 5G e i servizi correlati potranno radicalmente trasformare la zona industriale, rispetto alla maturità digitale, creando nuove opportunità per le imprese".

"L’area di Termini Imerese - spiega il commissario straordinario Zes della Sicilia Occidentale, Carlo Amenta - è di fondamentale importanza per il successo della Zes Sicilia occidentale. Stiamo lavorando insieme all’assessore Tamajo, anche nell’ambito della programmazione regionale a cui i commissari Zes partecipano per espressa previsione normativa, per dotare l’area delle infrastrutture e dei servizi necessari all’insediamento delle imprese. Abbiamo già ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di imprese di rilievo nazionale e internazionale che guardano a Termini come un importante sito di sviluppo industriale".

Presenti al convegno anche il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, il dirigente generale dell’assessorato alle Attività produttive, Carmelo Frittitta, e il presidente di Meccatronica, Antonello Mineo.