Ance Palermo, accordo con Sinergy e Confedilizia per Superbonus

Il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi ha siglato un’intesa con Sinergy Srls per la redazione di studi di fattibilità propedeutici all’ottenimento degli incentivi statali Super Bonus, Sisma Bonus ed Eco Bonus. In particolare, Sinergy Srls ha organizzato una “rete di tecnici/esperti” che possono offrire una gamma completa di servizi a supporto anche della progettazione e realizzazione degli interventi di risparmio energetico e/o miglioramento sismico degli edifici, compresi gli interventi per i cosiddetti “Superbonus 110%”.

"Un altro protocollo - prosegue la nota - è stato sottoscritto con Confedilizia ai cui associati Ance Palermo fornirà consulenza sulle possibilità di utilizzo di tutti i bonus fiscali per efficientamento energetico e adeguamento strutturale e, se richiesto, metterà in contatto gli amministratori di condominio con consorzi e studi tecnici convenzionati con l’associazione per gli studi di fattibilità legati al superbonus e con imprese edili associate interessate all’esecuzione dei lavori. Confedilizia Palermo fornirà agli associati di Ance Palermo, a titolo gratuito, servizi di assistenza e consulenza contrattuale (es. relative alle tipologie di contratto applicabili e alle eventuali agevolazioni fiscali) nonché su questioni locatizie e condominiali e sui contratti locazione agevolati".