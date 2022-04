Amg, preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori: "A rischio 80 dipendenti"

Amg Energia spa, preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori dell'azienda. La partecipata rischia infatti un esubero di circa 70-80 dipendenti. Una previsione che è legata all'allarme, lanciato anche dai vertici di Amg energia, rispetto all'atto di indirizzo approvato a gennaio dalla giunta comunale, sull'adeguamento alla norma nazionale per la gestione delle gare nel settore della pubblica illuminazione, affidate attraverso la Consip, società per azioni del ministero dell'Economia. Una situazione che vedrebbe partecipare agli appalti competitor di livello nazionale e che renderebbe più difficile per Amg la possibilità di mantenere in house il servizio di pubblica illuminazione di strade, impianti, scuole, uffici comunali e manutenzioni caldaie.

Oggi i sindacati hanno incontrato l'assessora ai rapporti funzionali con Amg Maria Prestigiacomo. “Abbiamo ribadito che, nel caso in cui il servizio non possa essere mantenuto per via dell'esito della gara Consip, in nessun modo dovrà essere messo in discussione il futuro dei lavoratori e si dovrà garantire la piena tenuta occupazionale – dichiarano i segretari generali di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, di Femca Cisl Palermo Trapani Andrea Perrone e della Uiltec Uil Maurizio Terrani, presenti alla riunione assieme ai segretari aziendali Gaetano Collesano per la Cgil, Stefano Mileci per la Cisl, Bartolo Mancuso per la Uil - La riunione si è conclusa con l'impegno, subito dopo gli approfondimenti e i passaggi tecnici che saranno posti in essere dai vertici aziendali, di una riunione congiunta tra sindacati, assessora Prestigiacomo e l'azienda. Chiediamo posizioni chiare rispetto a un percorso condiviso con l'azienda, che miri a garantire il mantenimento del servizio da parte di Amg. E questo anche per rassicurare i lavoratori e le loro famiglie”.