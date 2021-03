Amg, approvato bilancio 2020: utili per 2,9 milioni

Ricavi per 55 milioni di euro e utile netto pari a 2,9 milioni di euro. Si chiude così il bilancio 2020 di Amg gas. L’assemblea degli azionisti ha approvato il documento finanziario. Nel dettaglio il 2020 si è chiuso con ricavi a 55 milioni di euro, Ebitda (il margine operativo lordo ovvero l'indicatore della redditività aziendale ndr) a 4,7 milioni di euro e un utile netto pari a 2,9 milioni di euro.

"Un ottimo risultato quello del bilancio 2020 - si legge in una nota - segnale di un percorso positivo e in continua crescita in considerazione anche del difficile contesto in cui la società ha dovuto operare, a causa della pandemia da Covid-19, con la finalità di dare continuità alla sua azione garantendo i risultati economici. Consolidamento dei risultati ottenuti, gestione dell’operatività con attenzione alla pandemia e visione prospettica, hanno caratterizzato, infatti, il 2020 di Amg gas che di anno in anno si qualifica sul territorio di Palermo e provincia come uno dei principali operatori energetici".

L'utile netto pari a 2,9 milioni di euro è sostanzialmente in linea con il risultato dello scorso esercizio pari a 2,8 milioni di euro. I ricavi a 55 milioni di euro rappresentano un -12,1% rispetto ai 63 milioni dell’anno precedente (dovuto sostanzialmente ad una riduzione delle tariffe di vendita sia gas che elettriche che non ha avuto impatti sul conseguimento dell’utile netto), mentre l’Ebitda si assesta sui 4,7 milioni di euro (+3,8% rispetto all’anno precedente) segnando una continuità di risultati da parte di Amg Gas.

In una nota Amg sottolinea che "il 2020, in continuità con il 2019, è stato caratterizzato da un forte sviluppo commerciale, con effetti positivi sui margini dell’azienda, risultato che assume una rilevanza maggiore considerando un mercato sempre più fortemente competitivo e in cambiamento in cui Amg riesce a fidelizzare i suoi clienti e a conquistarne di nuovi. Il 2020 è stato, infatti, segnato dal forte trend di crescita dei clienti: +6.696 rispetto al 2019, pari al +4,2% (166.583 clienti totali, di cui 132.802 gas e 33.781 elettrici). Da evidenziare, in particolare, la crescita dei clienti con fornitura di energia elettrica (+7.961 forniture) rispetto all’anno precedente, con un incremento del +30,8%".

L’assemblea dei soci ha inoltre determinato in tre esercizi la durata nella carica e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio 2023. Confermata anche la composizione del collegio sindacale con la nomina da parte del socio Edison Energia di Vincenzo D’Aniello, con la carica di presidente e Luigi Migliavacca, nonché da parte del socio Amg Energia di Fausto Correnti.

"Il 2020 è un anno che ricorderemo tutti e che ha cambiato il nostro modo di vivere il presente e di pensare al futuro – sottolinea l’amministratore delegato, Vitale Muia, confermato alla guida della società per il triennio 2021-2023 -. Il filo conduttore che ha segnato le nostre attività è stato quello di gestire il nuovo contesto che si presentava giorno dopo giorno con l’obiettivo primario di ripensare i processi aziendali per salvaguardare i nostri dipendenti, i fornitori ed i clienti. L’impegno messo in campo e lo spirito di squadra, che da sempre caratterizza la nostra azienda, ci ha permesso di mantenere risultati economici eccellenti e di crescere ulteriormente nello sviluppo commerciale, non rinunciando a lanciare nuovi servizi. Abbiamo cercato di essere ancora più vicini ai nostri clienti, attuando politiche di attenzione che hanno tenuto conto della particolare e difficile situazione contingente. Continua il nostro impegno per garantire ai clienti risparmio, affidabilità, trasparenza ed efficienza”.