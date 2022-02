"Delegazione Confintesa 118 incontra il senatore Marinello per creare figura professionale autista-soccorritore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una delegazione composta dal Segretario Nazionale Confintesa, Dr. Francesco Prudenzano, dal Segretario Nazionale Confintesa Sanità Dr. Domenico Amato, dal Coordinatore Confintesa 118 Sicilia, Mario Manzo, dal Coordinatore Nazionale Autisti-Soccorritori, Domenico Bruno, dal Segretario Aziendale Confintesa 118 Palermo Francesco Paolo Corrao ed altri dirigenti sindacali del 118, ha incontrato a Roma presso la sede Nazionale di Confintesa, il Senatore Marinello per discutere dell’iter del disegno di legge presentato dallo stesso senatore; purtroppo le notizie riportate non sono state ottime, infatti vi sono stati non pochi ostacoli; lo stesso Senatore Marinello ha poi riferito che sarà suo piacere relazione sulla vicenda in una apposita riunione a Palermo alla presenza della categoria autisti-soccorritori.

“Confintesa non lascerà nulla al caso e veglierà attentamente sulla vicenda e sull’iter dell’approvazione del DDL del Senatore Marinello, la creazione della figura dell’Autista-Soccorritore è troppo importante, non soltanto per la stessa categoria, ma anche per la vasta platea di pazienti che giornalmente si trova a soccorrere, siamo pronti per il bene della categoria a preparare un sit in a Roma... Confintesa resta e sarà sempre al fianco degli autisti soccorritori per avere riconosciuto il diritto al riconoscimento della professione”, così dichiarano Amato, Manzo e Bruno. Comunicato Stampa Palermo, 05/02/2022