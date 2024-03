Confintesa Sanità Sicilia e quei 30 minuti di pausa pranzo per le squadre operative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apprendiamo oggi, 23/03/2024 che la SEUS - SCpA ha dato formale riscontro ad una Nota sindacale CISL/UGL con cui CISL e UGL evidentemente richiedevano di non togliere i 30 minuti di pausa pranzo alle squadre operative, alle squadre farmaci ed al personale NUE 112. Da un lato questa notizia ci fa piacere (noi guardiamo sempre al bene dei lavoratori a prescindere dai giochetti di potere) da un lato ci indispone e non poco. Vogliamo ricordare a noi stessi che con nostra Nota Sindacale chiedevamo appunto di risolvere la stessa identica problematica per lo stesso identico personale, a firma del Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia Mario Manzo e Gianni Ferdico in data 06/04/2023 alle ore 10:05, Pec di cui abbiamo naturalmente la ricevuta di inoltro e accettazione alla Pec della SEUS, non si dica poi che la nota non è mai pervenuta, è tecnicamente e legalmente impossibile.

Parliamo di quasi un anno fa, a tale nota non è stato mai dato riscontro; ci risulta inoltre che la problematica in oggetto è stata poi evidenziata da noi in vari tavoli sindacali e messa anche a verbale. La misura è colma, siamo stati obbligati a fare questo comunicato stampa per descrivere minuziosamente i fatti, dandone riscontro probatorio incontrovertibile. Oggi naturalmente a farci una gran brutta figura non è la nostra sigla sindacale che ha fatto solo il suo dovere in tempi non sospetti e per il bene dei lavoratori. Capiamo di non essere la CISL o l’UGL ma a tutto c’è un limite e ci sembra che in questo caso sia stato abbondantemente oltrepassato.