Amap ha una nuova banca: "Minori costi per la società e maggiore velocità nei pagamenti"

La Banca Sant'Angelo è il nuovo istituto di credito che gestirà i conti correnti di Amap. L'azienda si è infatti aggiudicata la gara, il cui contratto è stato sottoscritto nei giorni scorsi dall'Amministratore unico Alessandro Di Martino e dal direttore cdell'istituto di credito Carmelo Piscopo.

"Il nuovo contratto - si legge in una nota - comporterà una riduzione dei costi complessivi per Amap, grazie ad un canone unico onnicomprensivo (pari a 120 mila euro annui) e al tasso positivo offerto sulle somme presenti a deposito. Cambia inoltre del tutto il sistema di gestione, che non sarà più per "tesoreria" ma per "corporate banking". In sostanza, sarà direttamente Amap a gestire da remoto ogni operazione, con una versione avanzata dei classici sistemi di "home banking" per uso privato, invece che essere la banca ad operare a seguito di ricezione dei mandati di pagamento; anche in questo caso, un vantaggio per l'utenza e le aziende che interagiscono con Amap, per le quali si ridurranno i tempi di pagamento".

Il contratto avrà la durata di un anno rinnovabile. "Siamo soddisfatti di questa soluzione - afferma Di Martino - che allo stesso tempo ci permetterà un risparmio economico, che ricade positivamente sull'operatività aziendale, ed una più snella operatività grazie agli strumenti digitali".