Vertenze Almaviva ed ex Fiat, vertice a Roma col ministro Urso

La vertenza Almaviva e il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese saranno al centro dell’incontro che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, avranno domani (martedì 7 marzo) a Roma con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nella sede del Mimit.

"Nelle settimane scorse – sottolinea Schifani - non sono mancati vertici e interlocuzioni rispetto alle due tematiche che hanno visto protagonisti la Regione, il ministro Urso e i sindacati. Sono convinto che, attraverso l’attenzione del governo nazionale, le due tematiche possano avere un esito positivo per il bene dei lavoratori e della Sicilia".

"Riguardo il territorio di Termini Imerese e la riapertura dello stabilimento ex Blutec - aggiunge Tamajo - qualsiasi iniziativa, tuttavia, per diventare concreta e tradursi in una manifestazione d’interesse, necessità dell’intervento dei commissari che attualmente gestiscono l’area tramite la pubblicazione di un apposito bando. Viste le potenzialità dello stabilimento e del territorio su cui ricade, in effetti, le soluzioni potrebbero essere molte e il rilancio sostanzialmente a portata di mano".