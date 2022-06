Almaviva, Varrica (M5S): "Verificheremo i dettagli dell'accordo e ne monitoreremo l'attuazione"

Ieri sera è stato siglato l'accordo al Ministero del lavoro per la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale dei 522 lavoratori Almaviva che per 20 anni hanno gestito il servizio clienti Alitalia. “Un risultato impensabile fino a qualche tempo fa - dichiara il deputato Adriano Varrica - Un plauso a lavoratori e lavoratrici che, col supporto fondamentale delle organizzazioni sindacali, si sono battute per difendere questi posti di lavoro”.

“Sono felice di aver dato il mio piccolo e doveroso contributo come parlamentare palermitano in questo lungo e difficile percorso - continua l’esponente M5S - Adesso verificheremo i dettagli dell'accordo e ne monitoreremo l'attuazione di quanto siglato per evitare altri passaggi a vuoto da parte di Ita e Covisian. Di certo questa esperienza rafforza la necessità improrogabile di riattivare il tavolo ministeriale del Governo Conte sul futuro dei call center”, conclude.