Ex Almaviva, la vertenza approda a Roma: dopo l'avvio dei licenziamenti convocato tavolo al ministero

Dopo l'avvio delle procedure di licenziamento da parte di Covisian per 206 lavoratori palermitani e le richieste di un intervento del governo, arrivate da più parti, c'è una data per discutere della vertenza Almaviva a Roma. Il 20 aprile alle ore 12 sarà convocato il tavolo ministeriale al fine di trovare una soluzione alla vertenza occupazionale che riguarda i lavoratori e lavoratrici del call center Almaviva. "Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora Giovanna Marano - riferiscono dal Comune di Palermo in una nota - hanno ricevuto assicurazioni, in tal senso, direttamente dal ministro del Lavoro Andrea Orlando". La notizia arriva al secondo giorno di sciopero degli operatori dell'ex call center Alitalia che, secondo quanto comunicato dai sindacati, ha avuto un'adesione del 98 per cento.

La vicenda riguarda circa 500 ex dipendenti di Almaviva. Fra questi 200 erano transitati in Covisian, mentre altri 300 sono ancora in attesa di essere ricollocati. Ieri proprio Covisian ha inviato alle parti sociali e alle istituzioni competenti la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo per 221 addetti, di cui 206 palermitani. Si tratta, secondo quanto riferito dalla Covisian in un comunicato delle "risorse applicate alle attività di customer care a favore di ITA Airways". La stessa società ha fatto sapere che "tale procedura si è resa necessaria a seguito del mancato conferimento a Covisian del nuovo contratto per la fornitura del servizio e della conseguente naturale scadenza, al 30 aprile 2022, del periodo semestrale di fornitura transitoria negoziato tra le stesse parti nell’agosto del 2021".

Un sit-in si è svolto in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana. I sindacati e una delegazione di lavoratori sono stati ricevuti dal capo di gabinetto del presidente della Regione siciliana, Vitalba Vaccaro, e da due funzionari dell’assessorato al Lavoro. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc hanno chiesto con forza una maggiore e più attiva presenza, “in passato quasi totalmente assente”, della Regione siciliana a difesa dei lavoratori del comparto. Un sostegno che i sindacati si aspettano a partire dall’incontro che è stato programmato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prossimo 20 aprile, con al centro la vertenza legata al subentro dell’appalto del call center ITA-Alitalia. "Auspichiamo - dichiarano le segreterie provinciali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Tlc - che lo stesso presidente della regione Nello Musumeci non faccia mancare la sua presenza all'incontro al ministero. Abbiamo, inoltre, avanzato la proposta di costituire un tavolo permanente alla Regione siciliana che affronti in maniera organica le problematiche del settore dei call center in Sicilia, anche attraverso l’utilizzo di strumenti specifici finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori". Domani gli operatori call center si uniranno alla manifestazione dei lavoratori dello Spettacolo, in piazza Verdi a Palermo, alle ore 11, per allargare il fronte della protesta e per chiedere la salvaguardia del lavoro sul territorio palermitano.

Sulla convocazione del tavolo a Roma, interviene il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli: "Da chi come Ita si dice parte lesa, mi aspetto ora una proposta alternativa a Covisian da presentare al tavolo".