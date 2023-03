Lavoratori Almaviva salvi per il 2023, il ministro Urso: "Trovata una soluzione"

"Nel prossimo provvedimento in consiglio dei ministri abbiamo trovato una soluzione che consentirà ai lavoratori di Almaviva di essere ancora in attività sino a tutto questo anno 2023". Ad affermarlo il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine del convegno sul soft power in corso all'Ara Pacis, a Roma.

La vertenza riguarda sospensione del numero 1500 istituito dal ministero della Salute durante l'emergenza Covid. Secondo i sindacati, sarebbero a rischio 500 lavoratori impegnati nei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano.