Almaviva, Cdm approva decreto che mantiene in vita il "1500" per il 2023

Nel Dl pubblica amministrazione, approvato oggi in Consiglio dei ministri, è stata anche inserita la norma finalizzata a garantire la continuità del servizio per i lavoratori di Almaviva Contact. La disposizione permetterà ai dipendenti della società di continuare a operare almeno fino al 31 dicembre prossimo, attraverso uno stanziamento di 5 milioni di euro volti a ripristinare il servizio di contact center “1500”. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy.

Lo stanziamento adesso è ufficiale dopo che due giorni fa erano circolate le prime bozze del decreto. Lo scorso 14 marzo, era stato proprio il ministro a capo del Mimit, Adolfo Urso, ad annunciare una soluzione per i lavoratori di Almaviva del "1500", il numero istituito dal ministero della Salute durante l'emergenza Covid. Secondo i sindacati, sono coinvolti nell'espletamento del servizio 500 lavoratori impegnati nei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano.