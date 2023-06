Almaviva, bocciato emendamento su tutela salario e sede di lavoro: "E il 1500 non è mai ripartito"

Resta incerto il futuro degli operatori telefonici di Almaviva Contact. "Ancora una volta il centrodestra e il Governo Meloni voltano le spalle ai lavoratori, bocciando alla Camera dei deputati l’emendamento a prima firma Morfino che provava a garantire piena tutela occupazionale, salariale e della sede di lavoro per tutti i lavoratori del bacino. Da mesi si parla di riattivazione del servizio ‘1500’ e di una successiva gara, ma nulla ad oggi si è mosso", affermano il deputato regionale M5S Adriano Varrica, presente a Palermo alla manifestazione indetta dalle sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil in occasione della mobilitazione nazionale delle Telecomunicazioni, unitamente alla senatrice Dolores Bevilacqua.

Secondo i sindacati, nell'espletamento del 1500, numero istituito dal ministero della Salute durante l'emergenza Covid, erano coinvolti 500 lavoratori impegnati nei siti produttivi di Palermo, Catania, Rende, Napoli e Milano. Ma il servizio non è ancora ripartito e "centinaia di famiglie vivono di cassa integrazione e nella completa incertezza del proprio futuro", aggiungono Bavilacqua e Varrica. "Abbiamo inoltre depositato una interrogazione al Senato per approfondire quanto accaduto alla commessa American Express che nel completo silenzio istituzionale è stata internalizzata. Nessuno a livello istituzionale si è interessato di avviare un’interlocuzione con la società, nessuno si è preoccupato di capire se esistano margini per salvaguardare, in toto o in parte, i poco meno di 40 lavoratori che operavano sulla commessa. Noi continueremo in ogni passaggio istituzionale a chiedere conto e ragione dell'operato del Governo nazionale e regionale, e a proporre soluzioni", concludono gli esponenti cinquestelle del Movimento di Giuseppe Conte.