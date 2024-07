/ Viale Lazio, 137

Alfa Romeo Junior "Veloce", l'anteprima a Palermo alla concessionaria Nuova Sicilauto

Il debutto martedì 9 luglio alle 18,30 in viale Lazio in un evento che offrirà l'opportunità unica di scoprire da vicino la nuova vettura, progettata per massimizzare il piacere di guida e la performance