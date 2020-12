Il palermitano Alessandro Palmigiano rappresentante della Camera di Commercio negli Emirati Arabi

Importante traguardo internazionale per l’avvocato Alessandro Palmigiano, nominato rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi. Il legale palermitano “debutterà” ufficialmente il 16 e il 17 dicembre prossimi al Gulf International Congress di Dubai, il tradizionale appuntamento che quest’anno si svolgerà on line ma avrà una doppia valenza anche in vista dell’Expo Dubai in programma nel mese di ottobre 2021.

Come rappresentante della Camera di Commercio italiana negli Emirati, Palmigiano si occuperà di informare, preparare ed affiancare le imprese italiane che vogliono affacciarsi sul mercato mediorientale. “Sono onorato di poter collaborare con una delle Camere di Commercio italiane più attive all'estero – commenta l’avvocato palermitano –. In un momento storico condizionato da una grave crisi, soprattutto interna, ritengo fondamentale supportare e indirizzare le imprese verso mercati esteri che apprezzano il made in Italy, fornendo una consulenza legale specialistica indispensabile per riuscire a gettare le basi di un nuovo business in un’economia in grande espansione. È vero, la pandemia continua a infierire sulle imprese, ma non dobbiamo rassegnarci. Anzi, forse è proprio questo il momento per programmare il futuro”.

Il primo passo, come si diceva, sarà il Gulf International Congress di Dubai. L’evento lo scorso anno ha visto la partecipazione di 183 avvocati e commercialisti fra i più conosciuti nei rispettivi settori. Nelle due giornate di workshop e conferenze, i professionisti si confronteranno su questioni giuridiche, fiscali ed esperienze pratiche per gli investimenti negli Emirati Arabi Uniti.