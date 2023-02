All'hotel Il Principe di Lampedusa la certificazione ospitalità italiana di Isnart Unioncamere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Hotel 'Il Principe di Lampedusa' di Palermo entra a far parte del club delle strutture italiane certificate per la qualità dell’ospitalità e dei servizi. All’hotel del Gruppo Martello Boutique Hotels è stata infatti assegnata la certificazione Ospitalità Italiana di ISNART Unioncamere per l’anno 2023-2024. Il riconoscimento è stato consegnato ai titolari del Principe di Lampedusa Antonio Martello e a sua moglie Angela Brignone nel corso di una cerimonia che si è svolta nei saloni della Camera di Commercio di Palermo alla presenza del Presidente della Camera di Commercio di Palermo e Enna Alessandro Albanese, del Presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace, dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia Edmondo Tamajo e del il segretario della Camera di Commercio di Palermo e Enna Guido Barcellona.

L’Hotel Principe di Lampedusa è stato premiato per essersi distinto per la qualità del servizio, la professionalità dello staff, la capacità di accoglienza e la trasparenza. Ospitalità Italiana è un’iniziativa del Sistema delle Camere di Commercio che, dal 1997, seleziona e promuove le strutture ristorative e ricettive del territorio nazionale che garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità. La certificazione, attribuita dalla Camera di Commercio di Palermo e Enna grazie alla collaborazione con ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, è uno strumento di valorizzazione delle imprese e una garanzia di qualità e affidabilità per clienti e turisti. Questo prestigioso riconoscimento certifica la conformità delle imprese ai valori dell’Ospitalità Italiana e valuta, con un sistema di rating, la loro idoneità ed efficienza in quattro aree di valutazione: qualità del servizio, identità, promozione del territorio, notorietà.