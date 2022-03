La Regione potenzia gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi: firmato il decreto

Stanziati 500 mila euro aggiuntivi per il Voucher garanzia Confidi, 5 milioni per il settore dell’editoria e incrementata anche la quota del Fondo Sicilia con il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari. L'assessore Gaetano Armao: "La priorità è immettere quanta più liquidità possibile nelle casse delle aziende”