Agroalimentare, 25 aziende siciliane volano al Sial di Parigi

Saranno 25 le aziende siciliane del settore agroalimentare che voleranno alla volta di Parigi per partecipare alla fiera internazionale "Sial". Si tratta delle aziende ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica "Sial" in programma a Parigi dal 15 al 19 ottobre 2022 che figurano nell'elenco approvato dal Dipartimento delle Attività Produttive - Servizio 4.S "Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print", nel quadro delle attività del P.O FESR 2014/2020 in coerenza con l'Azione 3.4.1. Le aziende proporranno i loro prodotti nell’area espositiva acquisita a noleggio che consente di allestire fino ad un massimo di 25 postazioni.

Al Sial 2022, il salone internazionale dell’alimentare che si terrà a Villepinte, sono attesi 310 mila operatori e durante la kermesse saranno 7.200 gli espositori provenienti da 120 Paesi, con l’Italia come seconda nazione rappresentata con circa 800 aziende presenti. L’evento parigino ricopre un ruolo di riferimento per orientare il mercato e rispondere alle grandi sfide globali, infatti, oltre a promuovere e incrementare il business delle aziende partecipanti, è un osservatorio delle tendenze che stanno interessando il mondo food e punta i riflettori sulle più rilevanti innovazioni a livello mondiale.