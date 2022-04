La Sicilia alla Fruit Logistica 2022 di Berlino: "Grande vetrina mondiale per le nostre eccellenze"

"La Sicilia e gli imprenditori di ortaggi, frutta e agrumi presenti da oggi a Fruit Logistica, la più grande fiera a livello globale per il commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi che si tiene a Berlino". A dirlo è l’assessore regionale dell’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla. La Regione Siciliana è presente alla Fiera con un ampio spazio espositivo realizzato all’interno della Hall 4.2 Stand D12, gestito dall'assessorato regionale per l'Agricoltura, che ha riunito Consorzi di Tutela e Organizzazioni dei produttori delle migliori eccellenze siciliane con marchio Biologico, DOP, IGP.

"In quella che è di fatto la più grande vetrina al mondo dedicata all’ortofrutta – dice Scilla – occupano un posto di rilievo, tra gli altri, prodotti come il pomodoro di Pachino, l’uva da tavola di Mazzarrone, la carota novella di Ispica, e tutte le altre nostre eccellenze agrumicole, come il limone Interdonato e l’arancia di Ribera".

"La Sicilia, con circa il 60% della produzione nazionale, occupa in Italia un posto di rilievo sia per l’orticoltura che per l’agrumicoltura ed è al contempo – prosegue l’assessore - anche la regione con maggiore estensione di coltivazione biologica. La presenza alla kermesse di Berlino è un altro step del percorso di promozione delle eccellenze regionali, intrapreso dal governo Musumeci. Fruit Logistica rappresenta una grande opportunità per dare visibilità a livello globale alle nostre eccellenze agroalimentari così da consolidarne la presenza su mercati internazionali", conclude.

Logistica 2022, meta imprescindibile per l'industria globale del commercio di prodotti ortofrutticoli, è in corso a Berlino dal 5 al 7 aprile 2022, dopo una pausa di un anno dovuta alla pandemia. Acquirenti e operatori del settore provenienti da 115 Paesi incontrano circa 2mila espositori provenienti da 87 Paesi.