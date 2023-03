Agricoltura, campagna export agrumi 2023-24 in Cina e Brasile

Il dipartimento regionale dell'Agricoltura pubblica un avviso per le aziende agricole siciliane interessate ad esportare agrumi in Cina e Brasile. "Le ditte - si legge in una nota della Regione - dovranno manifestare l’interesse a partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio fitosanitario regionale (Sfr) entro il prossimo 8 aprile, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina del Servizio. Tutto questo al fine di programmare i controlli di campo necessari per l’esportazione di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese e/o in Brasile, in vista della prossima campagna commerciale 2023-24".

Dalla Regione aggiungono: "Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via Pec, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del Servizio fitosanitario, al seguente indirizzo: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it. Tutte le informazioni sono disponibili on line nella pagina dedicata sul portale della Regione Siciliana".